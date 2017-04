Zločin U Kaliforniji: Dvoje mrtvih i dvoje ranjenih u osnovnoj školi

Naoružani muškarac, koji je danas otvorio vatru u učionici u osnovnoj školi u San Bernardinu u Kaliforniji, prvo je ubio odraslu žensku osobu, a potom sebe, saopštili su zvaničnici.

#BREAKING San Bernardino school spokeswoman says 1 of 4 shot in classroom was teacher. https://t.co/frni4l1aY3 pic.twitter.com/CwntJB0kB3— WPEC CBS12 News (@CBS12) April 10, 2017 U pucnjavi je ranjeno i dvoje dece, ali