Predsednik potpisao zakon protiv Sorosevog univerziteta

Mađarski predsednik Janoš Ader potpisao je predlog zakona koji bi mogao da dovede do zatvaranja Centralnoevropskog univerziteta, ciji je osnivač Džordž Soros.

On je to učinio uprkos pozivima da to ne radi tokom protesta u Mađarskoj i inostranstvu. Time je on zvanično stupio na snagu kao zakon. Ader je u saopštenju, koji je objavila državna agencija MTI, ocenio da se izmenom zakona