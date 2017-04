Šutanovac: Nedopustivo objavljivanje fotografija, pokušaj zastrašivanja

Lider Nove stranke Zoran Živković kaže da će smatrati direktno odgovornim funkcionere SNS i Aleksandra Vučića ako se bilo šta desi nekom od dece na protestu.

On je rekao da se to odnosi na njegovo dete, kao i na decu čije su fotografije javno objavljene. Živković je agenciji Beta rekao da je to što je šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović na javnom servisu