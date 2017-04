Tramp menja stav prema NATO-u i Kini

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da NATO "više nije zastareo ", izmenivši tako svoj raniji stav kada je tokom predizborne kampanje rekao da je ta organizacija zastarela i prevaziđena i da više nema svrhu. Takođe, američki predsednik napravio je zaokret i u politici prema Kini.

- Rekao sam da je NATO zastareo. Nije više zastareo - rekao je Tramp na koneferenciji za novinare u