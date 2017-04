Silni Ajaks: Obradović sprečio trijumf Junajteda, tri gola Radojine Selte /video/

U senci haosa u Lionu, gde je duel između istoimenog domaćina i Bešiktaša kasnio 45 minuta zbog divljanja navijača turskog kluba, Anderleht i Mančester junajted odigrali su nerešeno 1:1 u prvom meču četvrtfinala Lige Evrope. Prednost pred revanš ostvarili su Ajaks, koji je kod kuće savladao Šalke 2:0, i Selta, koja je ispratila Genk sa 3:2.

Foto: Tanjug/AP Duel Obradovića i Ibrahimovića Junajted nije osvojio Brisel, kako to ume da zapovedi njegov trener Žoze Murinjo, jednim, jedinim hicem. Mada je vodio od 37. minuta, pa sve do finiša, to nije dozvolio