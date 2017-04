Danas promenljivo oblačno i toplo

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u većem delu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, samo rano ujutru i krajem dana ponegde slaba kisa, uglavnom u južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnje temperature biće od tri do 11, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna