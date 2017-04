Vulin: Politika Prištine – naneti zlo Srbima i Srbiji

Beograd -- Politika Prištine se uvek svodi na to ko može učiniti više zla Srbima i ko može baciti više blata na Srbiju, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin.

On je to rekao povodom optužbi kosovskog ministra spoljnih poslova da Srbija pokušava da destabilizuje region. Vulin je rekao da Priština to radi sve vreme, te da će biti više takvih napada kako odmiče vreme od