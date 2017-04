Lekarka iz košmara: Uhapšena zbog genitalnog sakaćenja devojčica, preti joj doživotna robija

Lekarka iz američke države Mičigen uhapšena je i optužena za operacije genitalnog sakaćenja, koje je obavljala nad devojčicama od šest do osam godina.

Northville Hospital emergency room doctor has been arrested and Charged With Mutilating… https://t.co/jYvybzJzty pic.twitter.com/6G9cs6jjX4— On Breaking (@NewsOnbreaking) April 14, 2017 Džumana Nagarvala (44) iz Nortvila