Šri Lanka: 10 ljudi poginulo kada se obrušila gomila smeća

U obrušavanju deponije smeća u prestonici Šri Lanke, Kolombu, poginulo je najmanje šest, a povređeno 11 osoba, javlja Rojters.

