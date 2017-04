Iran: U poplavama 30 nastradalih

Najmanje 30 osoba je nastradalo u poplavama koje su izazvale obilne kiše na severozapadu Irana, u provinciji Istočni Azerbejdžan, izveštava iranska državna televizija.

More than 50 villages being destroyed & unknown number of ppl killed,injured and disappeared in the flood. #MyVoteRegimeChange #Iran #AP #AFP pic.twitter.com/tLmVP7k3oS— IranGathering (@IranGathering) April 15, 2017 U