Eksplozija kod konvoja evakuisanih u Siriji, poginulo 16 osoba

Više hiljada ljudi iz dva šiitska sela pod kontrolom pobunjenika u severozapadnoj Siriji evakuisano je juče autobusima, dok je stotine pobunjenika napustilo grad u blizini Damaska sa svojim porodicama, po dogovoru postignutom između vlade i pobunjenika, javio je Rojters.

Kako prenosi BBC, više od 30.000 ljudi će biti preseljeno. Stanovništvo šitskih