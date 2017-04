Tramp traži da ga kraljica u zlatnoj kočiji proveze Londonom

Američki predsednik Donald Tramp želi da se tokom posete Londonu provoza zlatnom kočijom kraljice Elizabete, što je zahtev koji bezbednosne službe stavlja pred izuzetno tešku operaciju.

Bela kuća je navodno jasno stavila do znanja da predsednik SAD očekuje tradicionalnu britansku dobrodošlicu - a to znači povorka i zlatna kočija kojom će se voziti sa kraljicom od Trafalgar skvera do Bakingemske palate. Da