Bombom na konvoj u: eksploziji u Siriji najmanje 126 žrtava, među njima 68 dece

Najmanje 126 ljudi poginulo je u eksploziji koja se u subotu dogodila u blizini konvoja autobusa koji su čekali da uđu u sirijski grad Alepo, saopštila je Sirijska civilna odbrana. Među njima se nalazi 68 dece.

Footage taken near the site of the explosion that killed 100 people at the moment the bomb went off #fuah_kafraya_massacre #Syria pic.twitter.com/sPj94VBEAZ— Walid (@walid970721) April 16, 2017 Ovi humanitarni radnici poznati