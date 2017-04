Ujutru sunčano i toplo, popodne stižu kiša i vetar / VIDEO

Beograd -- U utorak će u Srbiji ujutru biti relativno toplo i sunčano vreme, ali polovinom dana doći će do naoblačenja koje će doneti padavine.

Minimalna temperatura kretaće od nula do šest stepeni, a maksimalna od 12 do 19. I u Beogradu će u prvom delu dana biti sunčano i toplo, ali popodne stižu naoblačenje, kiša i jak vetar –temperatura od pet do 16 stepeni. Od