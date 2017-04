Ne žele sultana: Nastavljeni protesti protiv Erdogana u Istanbulu

U Istanbulu su večeras nastavljeni protesti protiv ishoda referenduma o ustavnim promenama kojim su predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu, tesnom većinom, data veća ovlašćenja.

URGENT | Thousands protest outcome of #TurkeyReferendum due to fraud tonight in #Istanbul. pic.twitter.com/1FYvQwoZv4— Vocal Europe (@thevocaleurope) April 19, 2017 Oko 2.000 demonstranata okupilo se u Bešiktašu