Vulin: Musliju poziva na treći balkanski rat i otcepljenje

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je danas da predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliju izjavom da Preševo, Bujanovac i Medveđa treba da se pripoje Kosovu i Albaniji, poziva na Treći balkanski rat kao i rušenje ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Srbije.

On je u Bujanovcu rekao da Musliju tom izjavom poziva na rat i na otcepljenje dela teritorije Srbije zbog čega treba da reaguju nadležni državni organi, a on za to da odgovara. "Ako se Albanija i Kosovo ujedine, neka otcepe i