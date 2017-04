Ukinut mu kućni pritvor Oliver Ivanović: Moj cilj je da skinem ljagu sa svog imena

Lideru Građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću danas je ukinut kućni pritvor i određena mu je mera bezbednosti javljanja dva puta nedeljno u policijsku stanicu u severnom delu Kosovske Mitrovice.

"Ovo je samo prvi korak do konačnog rešenja jer mislim da je to sasvim logičan potez suda", rekao je Oliver Ivanović agenciji Beta. On je dodao da je do sada ispunjavao sve zahteve suda. "Ja imam cilj a to je da skinem ljagu