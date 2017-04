Majka monstrum je zakopala živu bebu, ali se posle tri dana desilo čudo

Neverovatna priča dolazi nam iz Južne Afrike, gde je majka monstrum (25) zakopala živo novorođenče u pokušaju da ga se otarasi. Pukim čudom, tri dana kasnije beba je pronađena živa!

Baby boy pulled alive from shallow grave in South Africa three days after he was left to die by his mother https://t.co/sSQzZKkE4O pic.twitter.com/vapKQMAjb2— Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2017 Dečak je nađen u