Kukolj: Presrećan sam, ali ne i iznenađen

Srbija je dobila još jednog prvaka!

Foto: Promo/OKS Srpski reprezentativac u džudou, Aleksandar Kukolj, postao je prvak Evrope na šampionatu u Varšavi! On je u kategoriji do 90 kilograma u finalu turnira u Poljskoj pobedio Aksela Kležera iz Francuske. Izvor: YouTube Kukolj je na putu do zlatne