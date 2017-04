Neredi u Parizu: Demonstranti se sukobili sa policijom zbog Marin Le Pen

U istočnom delu Pariza, na Trgu Bastilje, večeras je došlo do sukoba između demonstranata i policije posle informacija da se kandidatkinja krajnje desnice Marin Le Pen kvalifikovala za drugi krug predsedničkih izbora, pri čemu je policija ispalila suzavac kako bi rasterala sve nemirnije demonstrante.

Protesters hit the streets of Paris ahead of Le Pen's stunning victory. Guillotine