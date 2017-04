Niko nikad kao leo: Mesijevih 500 golova za Barselonu /video/

Da je fudbaler kakav se retko rađa, bez sumnje jedan od najboljih u istoriji ove igre, Lionel Mesi je dokazao i s dva gola za trijumf nad Realom u Madridu - 3:2. Ovaj El klasiko, odigran 23. aprila 2017, magični Argentinac zapravo će pamtiti dok je živ, jer je postigao 500. gol za Barselonu!

