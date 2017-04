Majstorica za titulu: Odbojkaši Zvezde produžili finale sa Vojvodinom

Odbojkaši Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu u četvrtoj utakmici finalne serije sa 3:1 (22:25, 25:15, 25:15, 25:19) i na svom terenu izjednačili na 2:2 u pobedama. Peti, odlučujući meč je u sredu, u Novom Sadu.

Foto: OK Crvena zvezda / Promo Voša je mogla do titule u Beogradu, ali su beogradski crveno-beli odoleli posle izgubljenog prvog seta i izborili se za majstoricu, u sredu od 16 sati. Zvezdu je do pobede predvodio