Kante proglašen za najboljeg igrača Premijer lige

Vezist Čelsija Ngolo Kante izabran je za najboljeg igrača Premijer lige za 2016. godinu od strane kolega - profesionalnih fudbalera Engleske (PFA).

The Men's PFA Players' Player of of the Year goes to.... @ChelseaFC's @nglkante! Congratulations! #PFAawards pic.twitter.com/fK64Op8MVH— PFA (@PFA) April 23, 2017 Francuski reprezentativac je primio nagradu u nedelju uveče