Sunčano i toplije, do 19 stepeni

U Srbiji će ujutru ponegde u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim krajevima minimalna temperatura biti ispod nule, ali će kasnije tokom dana vreme pretežno biti sunčano i toplije, saopštio je Republički Hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 5 stepeni, pri čemu se u većini mesta očekuje slab prizemni mraz, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Vetar će biti slab do umeren zapadni, a popodne će duvati južni. U Beogradu će jutro