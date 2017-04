Njujork, petoro mrtvih u požaru u kući

Pet osoba, među kojima ima i dece, poginulo je u požaru koji je izbio u jednoj kući u Njujorku, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Požar je izbio u porodičnoj kući sa dva sprata nešto posle 14 sati po lokalnom vremenu u naselju Kvins vilidž u Kvinsu, istočnom delu Njujorka. AP prenosi da je i nekoliko osoba povređeno. Just took this pic of Queens