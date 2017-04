Si Đinping savetovao Trampu: Uzdržite se!

PEKING - Kineski predsednik Si Đinping u telefonskom razgovoru s predsednikom SAD Donaldom Trampom pozvao je na uzdržanost u rešavanju problema sa Severnom Korejom, javila je danas državna televizija CCTV.

In a phone call, President Xi Jinping urges President Trump to show restraint on North Korea, Chinese media report. https://t.co/psTtyAaMTt pic.twitter.com/eLh4klyOYf — Yahoo News (@YahooNews) ">April 24, 2017 Si je rekao