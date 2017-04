Porno domaći: Nastavnica zavela dečaka (13), slala mu seksi snimke i masturbirala pred njim

Muškarac sa Tajlanda snimio se kako ubija svoju jedanaestomesečnu kćerku, a zatim i sebe, nakon svađe sa suprugom, a snimak zločina emitovan je uživo preko društvene mreže "Fejsbuk", saopštila je tajlandska policija.

Horrifying: Man in Thailand broadcasts himself killing his baby daughter live on Facebook https://t.co/4DwAxBnVXp pic.twitter.com/uaVRSpCsAz— LBC (@LBC) April 25, 2017 Policijski službenik Jirasak Simsak izjavio je da su