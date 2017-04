Merkel : Britanija ne može da ima ista prava kao članica posle Bregzita

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da nakon napuštanja Evropske unije Velika Britanija neće zadržati ista prava i privilegije koje ima kao članica EU.

Merkelova je u Bundestagu rekla da iako se to za nemačke poslanike možda podrazumeva ona "mora to da razjasni, jer ima osećaj da neki u Britaniji još uvek gaje iluzije, a to je traćenje vremena". Applause in German Parliament