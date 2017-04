Haos u Skoplju: Šok bombe pred Sobranjem, sve više ljudi ulazi u parlament, povređeno nekoliko poslanika, Zaevu razbijena glava (video)

Pristalice pokreta "Za zajedničku Makedoniju" ušle su u makedonski parlament i stolicama i kutijama napali poslanike parlamentarne većine i novinare koji su bili zatvoreni u pres-centru u parlamentu.

U napadima je povređeno nekoliko poslanika, uključujući i lidera SDSM-a Zoran Zaeva, prenosi a1on.mk. Opposition leader Zoran Zaev among those attacked after a mob enters #Macedonia Parliament after it elects an