Dačić: Situacija u Makedoniji problem za čitav region

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da ono što se događa u Makedoniji nije samo lokalni problem za Makedoniju, već problem za čitav region.

Foto: MSP/ Ognjen Stevanović "Želim da kažem da se sada najbolje vidi koliko smo bili u pravu kada smo ukazivali na to da Srbija ima važnu polugu u svojim rukama, a to je politička stabilnost", rekao je Dačić za RTS. On je