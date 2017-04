Sukobi između džihadista i pobunjenika, 40 mrtvih

Najmanje 40 osoba je poginulo, a 70 povređeno u žestokim sukobima između džihadista i islamističkih pobunjenika u bliznini Damaska, saopštila je danas Sirijska opservatorija za ljudska prava.

Islamic State battles rival jihadists for control of Yarmouk camp in southern Damascus - https://t.co/6EsRPJ5cqu pic.twitter.com/XrTKPFHuot— Long War Journal (@LongWarJournal) April 28, 2017 Opservatorija je navela da su