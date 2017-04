Na severu sunčano, na jugu oblačno

Dnevnik pre 1 sat

BEOGRAD: U Srbiji će biti pretežno sunčano na severu i zapadu zemlje, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblacno mestimicno sa kišom, u višim planinama sa snegom. Posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina a tokom noći i delimično razvedravanje.Vetar slab uglavnom severni. Jutarnja temperatura od tri do osam, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.