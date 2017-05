Maduro povećao minimalnu zaradu u jeku protesta

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je povećanje minimalnih zarada za 60 odsto, u jeku protesta opozicije koja zahteva njegovu smenu.

Foto: AP Photo/Fernando Llano