(Video) Horor na nebu: Avion uleteo u "vazdušni džep". Posledice - slomljene kičme, unutrašnje krvarenje i povređene Bebe

BANGKOK - Najmanje 20 osoba je povređeno, među kojima neke teško, kada je avion ruske kompanije "Aeroflot" naleteo na "vazdušni džep" dok je leteo na relaciji Moskva-Bangkok, javlja danas Tas s pozivajući se na ruskog diplomatu.

"Povređeni imaju višestruke prelome. Među njima su ruski državljani, ali ima