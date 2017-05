Direktor CIA-e u iznenadnoj posjeti Seulu

SEUL - Direktor CIA Majk Pompeo danas je bio na "internom sastanku" u Južnoj Koreji, potvrdila je američka ambasada u Seulu nakon medijskih izveštaja o njegovoj nenajavljenoj poseti u trenutku narastajućih napetosti zbog sve većih nuklearnih pretnji Severne Koreje, prenosi AFP.

CIA Chief Mike Pompeo in South Korea for 'internal meeting': US embassy https://t.co/ElOXusYanr pic.twitter.com/tWWGxmtIUZ — NDTV (@ndtv) ">May 1, 2017 Navodi se da je najveći južnokorejski list Čosun lbo izvestio da je