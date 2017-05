Tijana Bogdanović osvojila srebro na turniru u Atini

Reprezentativka Srbije u tekvodou Tijana Bogdanović osvojila je srebrnu medalju na President Kupu, G2 turniru, u Atini.

Kako se navodi u saopštenju Tekvondo kluba Galeb, Tijana Bogdanović je u konkurenciji do 53 kilograma stigla do srebra posle pet teških borbi. Damir Fejzić je u konkurenciji do 74 kilograma osvojio bronzanu medalju, dodaje se