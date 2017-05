"Kako ste imali poverenje u slučaju Taton, a sada nemate?"

Lazarevac -- Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti trajnog umanjenja penzija za one koji nemaju beneficirani radni staž, a u penziju odu pre 65 godine.

On je prilikom obilaska Rudarskog basena "Kolubara" u Medoševcu kazao da će ta umanjenja penzija biti samo do 65 godine života, a razliku će pokriti vlada. On je rekao da će to koštati najmanje 220 miliona evra, ali da za