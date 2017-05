Protesti u Mađarskoj protiv ruskog uticaja

Hiljade Mađara protestovalo je danas centralnim ulicama Budimpešte u znak podrške Evropskoj uniji i protiv onoga što novi politički pokret "Momentum" vidi kao porast ruskog uticaja.

RT @MurphyPeterN: Pro-EU anti-Russian influence rally in Budapest "We won't be a colony!" pic.twitter.com/LQakZoZuKo— Therkut (@therkut1) May 1, 2017 Protest je organizovao "Momentum", pod sloganom "Pripadamo Evropi", a na