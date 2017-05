"Kažite im da su elita radnici i penzioneri"

BEOGRAD: Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da će zbog dobrih fiskalnih rezultata plate i penzije biti povećane do kraja godine, da će biti ukinuti penali na penzije posle 65 godine i povećana minimalna cena rada.

"Kada predsednik Vlade kaže da će biti povećanje plata i penzija to je tako. Mi smo sada u ovom budžetu omogućili da obezbedimo sredstva da to bude do kraja godine. Vrlo brzo će se znati i koliko će to povećanje biti", rekao