Marin le Pen: Makron ne može da opstane u svetu Trampa i Putina, ja ću se bolje snaći

"Smatram da sam bolje pozicionirana da razgovaram sa ovim novim svetom koji izbija površinu, da razgovaram s Putinovom Rusijom, Trampovom Amerikom, Britanijom (premijerke Terereze) Mej, Indijom (premijera Narendre) Modija", izjavila je Marin le Pen Rojtersu uoči večerašnje debate s Makronom i drugog, odlučujućeg kruga izbora za predsednika, koji će biti održan u nedelju.

#MarineLePen says only SHE can protect #France from ‘new world’ of Trump and Putin https://t.co/ippMG9TFfo pic.twitter.com/oeSBLH1mbr — Daily Express (@Daily_Express) ">May 3, 2017 Kako je objasnila, to je "zato što sve te