Dvanaest mrtvih u eksploziji u tunelu u Kini

PEKING - Kineske vlasti su saopštile da je 12 osoba poginulo, a 12 je povređeno u eksploziciji gasa u železničkom tunelu u izgradnji u provinciji Guejdžou na jugu Kine.

#BREAKING: A blast rips through a railway tunnel under construction in Guizhou, leaving 12 people injured and 12 others trapped pic.twitter.com/IcA8qkpRor — China Xinhua News (@XHNews) ">May 2, 2017 Eksplozija se dogodila