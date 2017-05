Danas u Srbiji promenljivo oblačno, svežije, mestimično pljuskovi

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno, malo svežije vreme, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina.

Južni i jugozapadni vetar će biti slab do umeren, a najniža temperatura od 8 do 14, dok najviša od 22 do 25 stepeni. U Beogradu se danas očekuje takođe promenljivo oblačno i malo svežije vreme, s kratkotrajnom kišom ili