Video: Poleteo prvi putnički avion "Made in China"

ŠANGAJ - Kineski putnički mlazni avion C919, konkurent "Boinga 737" i "Erbasa A320", prvi put se danas vinuo u nebo iznad Ssangaja u letu koji je dugo vremena odlagan, prenosi Rojters.

Ovo je veliki korak za Peking, koji želi da ojača poziciju Kine