Još mesec dana za zamenu papirne vozačke dozvole

Ukoliko još imate staru, papirnu vozačku dozvolu, ne čekajte više već je zamenite na vreme kako biste izbegli gužve. Do maja 2014. više od 3,3 miliona vozača posedovalo je staru dozvolu. Zbog toga je odlučeno da se rok za zamenu produži do 10. juna ove godine. Ako upravljate vozilom, a staru dozvolu niste zamenili novom u predviđenom roku, slede kazne od 6.000 do 30.000 dinara.