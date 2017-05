Ispovest Saše Radulovića (DJB): Kako su mi ubili oca u Dobrovoljačkoj

Blic pre 2 sata

Kuhinja i njena terasa u našem stanu su gledale na Dobrovoljačku ulicu. Ni trideset metara daleko. Preko nje sam prešao gotovo svaki dan prve polovine svog života barem dva puta. Često i deset puta. Do škole, do trafike, do samoposluge, do reke, u grad, piše Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo u autorskom tekstu za "Blic".