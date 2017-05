Panika u Moskvi: Gori soliter, troje ljudi, evakuisano 80 stanara ima mnogo dece!

Tri osobe su povređene, a oko 80 evakuisano zbog požara koji je izbio u jednom od solitera na jugozapadu Moskve, saopštilo je danas rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

