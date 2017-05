Otrovano 200 učenika zbog curenja gasa

U Indiji je hospitalizovano više desetina učenika koji su se žalili na gubljenje daha i iritaciju očiju, nakon curenja gasa iz tankera za gorivo, navode svedoci.

According to Delhi Deputy Chief Minister #ManishSisodia, the students are fine. #gasleak https://t.co/5aWjsdFxto— The Hindu (@the_hindu) May 6, 2017 Više od 100 đaka evakuisano je iz škole "Rani Džansi" u prestonici, Nju