Zbog vas imam mnogo neprospavanih noći: Rasim Ljajić čestitao Kuriru rođendan

Nekadašnji ministar odbrane i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Bratislav Gašić čestirao je 14. rodjendan dnevnom listu Kurir.

On je napomenuo da je zbog našeg lista imao i neprospavane noći. "Srećan vam rodjendan. A ne da sam zbog Kurira imao neprospavane noći nego i traume i noćne more! Ali, naravno, ne zameram ništa, to je vaš posao!", rekao je