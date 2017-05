Sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogode sa jakim pljuskom i gradom u centralnim i južnim krajevima.

Foto: Mondo/ Goran Sivački Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 C do 13 C, a najviša dnevna od 16 C do 20 C, saopštio je