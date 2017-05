Miloš Ninković doneo titulu Sidneju

Bivši reprezentativac Srbije bio precizan u petoj penal seriji i svom Sidneju doneo titulu u Australiji.

WE ARE CHAMPIONS!!! Ninkovic slots the ball home with the decisive penalty! #SydneyIsSkyBlue #BigBlue #ALeagueGF pic.twitter.com/GHJOBJ430l— Sydney FC (@SydneyFC) May 7, 2017 Kraj sezone u Australiji, Sidnej je šampion! U